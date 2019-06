Yvonne van Dis wint KNHS-Hartog Lucerne Trophy 2019

Onder zomerse omstandigheden werd zaterdag 29 juni tijdens de Almelose Ruiterdagen de finale van de KNHS-Hartog Lucerne Trophy verreden. Een uitmuntend presterende Yvonne van Dis en haar pony Emilinda gingen er naast de dagwinst ook met de Trophy vandoor en is een jaar lang Hartog Rising Star.

In de eerste omloop, waarbij punten voor de rijstijl gegeven werden, wist Quinty Keur met haar pony Kinka’s Boy de meeste punten te verzamelen. Ze werd echter op de hielen gezeten door Yvonne van Dis en Mel van der Kamp die beiden op de tweede plaats eindigden. Quinty en Mel waren in de tweede omloop (direct op tijd) echter niet snel genoeg. Jaydee Janssens was verreweg de snelste, maar Yvonne van Dis volgde op ruim een seconde afstand.

Zilver goed voor goud

Door twee keer als tweede te eindigen had Yvonne de beste plaatsingspunten in het totaalklassement en mocht ze zich tot dagwinnares latem kronen. Haar directe concurrent voor het eindklassement Geertje van Aarle, wist zich deze keer niet in de top van het dagklassement te rijden en zakte daardoor weg naar de vierde plaats.

Yvonne was heel erg blij na haar succesvolle dag in Almelo: “Ik begon wel wat rustig maar kwam later in het parcours steeds beter in het ritme. Het ging echt heel erg goed!” De 15-jarige amazone uit Zuid-Holland durft na haar winst ook te hopen op meer succes in de toekomst. “Over twee weken ga ik internationaal starten en het lijkt mij heel erg leuk om zo’n wedstrijd te winnen”, aldus de winnares van de KNHS-Hartog Lucerne Trophy 2019.

Droomronde

Springruiter en trainer Richard Kapteyn trad in de eerste ronde op als rijstijl-jurylid en was erg onder de indruk van de winnares. “Ik heb hele goede combinaties gezien en vind het niveau erg hoog. Yvonne reed wederom weer twee droomrondes en is daarmee in mijn ogen de terechte winnares”, aldus Kapteyn.

Ook bondscoach Edwin Hoogenraat was lovend over het niveau van de finalisten: “Het is prachtig om te zien dat een aantal ruiters echt goed met het spel bezig is. Hier zaten wel talenten bij waar ik in de toekomst wat aan heb”.

Uitslag dagklassement Almelo:

1. Yvonne van Dis (Stad Aan ’t Haringvliet) – Emilinda (4 punten)

2. Quinty Keur (Bloemendaal) – Kinka’s Boy (8 punten)

3. Mel van der Kamp (Nieuwleusen) – Garfield (8 punten)

4. Jaydee Janssens (Reuver) – Kyrian van Orchids (8 punten)

5. Lily van der Knaap (Nijkerk) – Tiësto (9 punten)

Eindstand KNHS-Hartog Lucerne Trophy 2019

1. Yvonne van Dis (Stad Aan ’t Haringvliet) – Emilinda (82 punten)

2. Mel van der Kamp (Nieuwleusen) – Garfield (73,5 punten)

3. Quinty Keur (Bloemendaal) – Kinka’s Boy (70,5 punten)

4. Geertje van Aarle (Dinther) – Kaspar van Orchid’s (67,5 punten)

5. Myla van Andel (Leeuwarden) – Je T’aime DMM (62 punten)

Bron KNHS