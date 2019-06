Yvonne van Dis wint laatste kwalificatie Hartog Lucerne Trophy

De KNHS-Hartog Lucerne Trophy-wedstrijd in Delft is gewonnen door Yvonne van Dis met Emilinda. De competitiewedstrijd bij Manege De Prinsenstad was de laatste mogelijkheid voor de ponyruiters om zich te kwalificeren voor de finale op 29 juni in Almelo.

De deelnemers werden in Delft beoordeeld door rijstijljurylid Richard Kapteijn. Hij gaf de winnares Yvonne van Dis maar liefst 85 punten voor haar rijstijl. Hij vertelt: “Yvonne reed echt een droomrondje. Ze heeft een heel fijne pony en zit daar super netjes op. Ze laat het in het parcours niet zomaar gebeuren, maar houdt zelf goed de controle en maakt alles kloppend. Zij is absoluut de terechte winnares.”

Technisch moeilijk

Kapteijn vervolgt: “Maar ook de andere ponyruiters hebben mooie rondjes laten zien. Het was technisch gezien zeker een moeilijk parcours en ook de hindernissen waren flink aan de maat. Het lijntje tussen de hindernissen 2-3-4 was best lastig en hierdoor kwamen sommigen niet helemaal lekker in het ritme. Maar over het algemeen werd er gewoon erg goed gereden.”

In de tweede manche op tijd reed Yvonne van Dis een zeer snelle foutloze ronde, maar ze was net niet snel genoeg. Met slechts 0,3 seconden verschil eindigde ze als tweede achter Jaydee Janssens die uiteindelijk vierde werd in het klassement. Geertje van Aarle, die met Kaspar van Orchid’s nog de vorige twee competitiewedstrijden won, werd in Delft tweede met hoge punten voor rijstijl en een foutloze tweede manche. Het podium werd aangevuld met Quinty keur op de derde plaats.

Finale in Almelo

De finale van de KNHS-Hartog Lucerne Trophy zal op 29 juni plaatvinden bij de Loleeruiters in Almelo. De twintig beste ruiters met de hoogste punten uit drie competitiewedstrijden komen hier aan de start.

Uitslag KNHS-Hartog Lucerne Trophy Delft

1. Yvonne van Dis (PC Oostmoerse Ruiters) – Emilinda – 85 pnt/68.77-0

2. Geertje van Aarle (PC De Valianten) – Kaspar van Orchid’s 81,5 pnt/69,72-0

3. Quinty Keur – Kinka’s Boy 73,5pnt/69,23-4

Bron: Persbericht KNHS / Horses.nl