Z7 Ipswich en KWPN’er Fruselli winnen afsluitende 5* rubrieken LGCT Hamburg

In de laatste twee 5* rubrieken van de LGCT Hamburg vielen op zondag ten prooi aan Z7 Ipswich (v.Glock's London) met Shane Breen in het zadel en de KWPN'er Fruselli (v.Zambesi) onder het zadel van Holly Smith. In zowel de 1.50m als de 1.45m rubriek pakte onze landgenoot Jur Vrieling een top klassering.

Voor de afsluitende 1.50m rubriek koos Shane Breen voor zijn vertrouwde Z7 Ipswich en deze keuze pakte goed uit. De Ier reed in het klassiek met barrage twee sublieme rondes en greep de winst. Een tijd van 41.16 seconden bleek onverslaanbaar en Breen mocht zo nog even 23.750 euro op zijn rekening bij laten schrijven. Tobias Meyer kwam het dichtst in de buurt van de Ierse ruiter. De Duitser stuurde de KWPN’er Greatest Boy H (v.Carrera VDL) rond in 41.46 seconden en moest genoegen nemen met plek twee.

KWPN’ers doen goede zaken

Dennis Lynch en de KWPN’er GC Chopin’s Bushi (v.Contendro) deden er 42.63 seconden over in de barrage en mochten als derde opstellen. Op plek vier eindigde Zoe Osterhoff met de KWPN’er Ferrari VDL (v.Cardento) en de KWPN’er Grandino H (v.Calvino Z) werd zesde met Geir Gulliksen. Jur Vrieling tekende in de rubriek voor het beste Nederlandse resultaat. Vrieling en Long John Silver (v.Lasino) reden de barrage op safe en eindigden als achtste.

Vrieling op het podium

In de laatste rubriek van zondag, de 1.45m rubriek, was Holly Smith met de KWPN’er Fruselli de beste. Het duo kwam in de direct-op-tijd rubriek door de finish in 63.62 seconden en was onverslaanbaar. Olivier Robert deed met Velvote des Aubiers (v.Jaguar Mail) een goede poging de winst weg te kapen, maar kwam met 65.72 seconden tekort en eindigde als tweede. Jur Vrieling pakte in deze rubriek nog een podiumplek. Met Chabada de l’Esques (v.Quebracho Semilly) klokte de Nederlander een tijd van 66.29 seconden en werd derde.

Uitslag 1.50m en uitslag 1.45m.

Bron: Horses.nl