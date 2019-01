Zacramento verder onder Europees kampioen Peder Fredricson

Onlangs werd bekend dat de eigenaren van de Cardento-zoon Zacramento de samenwerking beëindigden met zijn ruiter Douglas Lindelöw. Tove Håkansson haalde zijn paard naar huis omdat volgens hem Lindelöw en hij het niet eens konden worden over een toekomstig wedstrijdplan voor Zacramento. De nieuwe ruiter voor het paard wordt Europees kampioen Peder Fredricson.

Tove Håkansson vertelde aan Ridsport dat er meer dan 30 kandidaten zich hadden gemeld voor Zacramento toen het bekend werd dat het paard bij Douglas Lindelöw weg was. De veertienjarige hengst stond sinds afgelopen zomer te koop en was sinds zijn overwinning in de Wereldbeker van Oslo in oktober niet meer aan de start verschenen. Bij het beëindigen van de samenwerking met Lindelöw benadrukte Håkansson: “Douglas en zijn team hebben fantastisch werk verricht door Zacramento op te leiden tot wat hij vandaag is. ”

Hoog op de wereldranglijst

“De beslissing dat Peder de nieuwe ruiter van het paard is geworden, is onder meer gebaseerd op het feit dat hij met zijn hoge plaats op de wereldranglijst toegang heeft tot de grootste en beste competities zoals de Global Champions Tour”, aldus Håkansson in Ridsport.

Bron Ridsport