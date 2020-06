Zambesi TN-zoon Iniesta V naar Simon Delestre

Simon Delestre heeft met de Zambesi TN-nazaat Iniesta V, gefokt door Voskuilen, een paard voor de toekomst. De zevenjarige KWPN'er liep eerder al onder Deborah Jackson en Matias Larocca en is nu in de stallen van de Franse topruiter te vinden. Afgelopen weekend startte Delestre voor het eerst met de ruin.

Delestre vertelt aan World of Showjumping: “We kochten hem al eind 2019, maar door de coronacrisis was de Hubside Tour afgelopen weekend in St. Tropez onze eerste wedstrijd samen. Ik moet zeggen dat mijn gevoel met Iniesta ongelooflijk goed. Elke ronde die hij liep was hij foutloos. De verkoop werd gedaan door Manuel Fernandez Saro en hij zei over Iniesta V: “Ik heb in m’n leven nog niet veel van zulke goede paarden gezien als hem, met zoveel talent en vermogen.”

Bron: WorldofShowjumping