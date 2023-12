Zambesi TN-zoon Northwood onder Bart van Ooijen winnaar Brummen Cup springen

Naast de jonge dressuurpaarden werden een dag eerder in Brummen ook de jonge springpaarden getest. Juryleden Rob Schipper en Jurgen Stenfert beoordeelden de springpaarden. Ze gaven de vijfjarige Northwood (Zambesi TN x Singapore) 82 punten en maakten de ruin de winnaar van de Brummen Cup 2023.

Gert Jan Heijting fokte de vijfjarige Zambesi-zoon Northwood uit Evisa, een merrie uit de Holsteinse merriestam 2361. Onder Bart van Ooijen loopt het paard ook in de internationale Youngster Tour. In de Brummen Cup scoorde een 8,5 voor de galop en de aanleg. Daarnaast kreeg hij 8,2 voor vermogen, een 8 voor de galop en een 7,8 voor techniek. Met 82 punten werd Northwood de winnaar van de groep vijfjarigen en werd hij overall kampioen.

Het succes voor Bart van Ooijen kon niet op, want met High Score (v. Hip Hop) werd hij ook nog tweede bij de vijfjarigen. Ze scoorden 80 punten met voor alle onderdelen een 8. Met 75 punten werden Iris Wagenvoort en Someone van ’t Dauwhof (v. El Barone 111) derde.

Vierjarigen

Winnaar van de vierjarigen werd Chianti van de Kruishorst (v. Champaniero) onder Mimi Jansen – van Borssum Buisman met 76.8 punten. Kirsten Brinkman stuurde Olivia B (v. Poker de Maripoza) naar de tweede plek. Derde werd Elisa van de Craats met Ollie Risk B (v. I’m Special de Muze).

Driejarigen

Elisa van de Craats won met Hup hiphop Evo Z (v. Hardrock), gefokt door Van Omme uit Harskamp, de driejarigen. Het paar kreeg 80,4 punten met onder andere 8,2 voor vermogen en aanleg en 8-ten voor galop en techniek. Eddie Brinkman scoorde met Partner in Crime (Cuba Libre x Kashmir van Schuttershof, gefokt door Roelof Bril) 77 punten en werd tweede. Elisa van de Craats pakte ook de derde plaats. De Diarado-zoon Picture Perfect Evo kreeg 76,6 punten zijn optreden.

Bron Horses.nl