Zangersheide organiseert Belgisch en Wereldkampioenschap jonge paarden 2020

Aangezien in België de wedstrijd weer opgestart zijn, heeft de Belgische bond ook een nieuwe kalender voor 2020 opgezet. Het Belgisch Kampioenschap Senioren en het WK Jonge Paarden van 16-20 september gaan op de terreinen van Zangersheide beide gewoon door en nu komt daar ook het Belgisch Kampioenschap Jonge Paarden bij.

Deze 57e editie van het BK Jonge Paarden verplaatst naar Lanaken en zal van 3-6 september plaatsvinden. Normaal gesproken organiseert het paardensportcentrum in Gesves dit kampioenschap, maar de organisatie krijgt het niet geregeld om dit geheel volgens de opgelegde regels van de overheid te doen. Voor nu is het alleen dit jaar dat het evenement verplaatst wordt.

‘Bijzonder enthousiast’

Judy Ann Melchior reageerde: “We zijn bijzonder enthousiast om ook het BK voor jonge paarden mogen organiseren. We krijgen Eugène Mathy’s oogappel voor een jaar toevertrouwd en zullen dit dan ook samen met hem aanpakken op onze terreinen. Het kampioenschap in Gesves kende altijd een aangename en goede sfeer met mooi sport. Iedereen was er graag. We gaan ons uiterste best doen er ook hier een mooi en gezellig kampioenschap van te maken.”

Bekijk hier de nieuwe kalender.

Bron: Equibel/Horses.nl