Zanotelli en Harwich VDL naar overwinning in 3* GP Toscane

In Arezzo was de winst in de 1,55 Grote Prijs zondagmiddag voor de Braziliaanse ruiter Marlon Modolo Zanotelli met Harwich VDL (v. Arezzo VDL). Zanotelli was in de barrage ruimschoots sneller dan Zwitser Steve Guerdat en Albfuehren's Maddox (v. Cohiba).