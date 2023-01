Zanotelli pakt GP Opglabbeek, Evelina Tovek concurrent van zichzelf

Marlon Modolo Zanotelli heeft het weekend op Sentower Park succesvol afgesloten door met Heureuse Nouvelle WH (v. Cardento 933) de Grote Prijs van Opglabbeek te winnen. Sophie Hinners werd tweede met Beryl des Pres (v. Postar Lozonais), Evelina Tovek was derde met Moeboetoe v/d Roshoeve (v. Der Senaat 111). Beste Nederlander was Logan Fiechter met E Hoodstock Z (v. Emerald) op plaats zes.

Tweede starter in de twaalfkoppige barrage was de Zweedse Evelina Tovek met Azaria Dinero (v. Mylord Carthago). Tovek zetten direct een snelle tijd van 35,41 seconden neer. Logan Fiechter deed even later met E Hoodstock Z een goede poging en bleef keurig foutloos, maar kon niet aan de tijd komen.

Dubbel kans

De Zweedse mocht ook als zevende starter de ring in, terwijl ze zelf nog steeds aan de leiding stond. Met Moeboetoe V/D Roshoeve nam ze opnieuw veel risico en dat betaalde zich uit: de bruine kwam in grote galopsprongen in 34,79 seconden aan de streep, waarna de Zweedse de bovenste twee plaatsen bezette. Even later perste Gilles Thomas zich met Elfra van Beek Z (v. El Salvador) daartussen.

Beerse en Emmen

Kevin Beerse reed een mooie ronde met de grootramige Gilona AO (v. Zavall VDL), maar hield het een beetje rustiger. Zijn foutloze ronde was uiteindelijk goed voor plaats tien. Aan het einde van de barrage werd de Zweedse Tovek toch nog afgetroefd. Eerst al door de Duitse Sophie Hinners, die Beryl des Pres in 34,19 seconden door het parcours stuurde. Zij werd even later nog overtoept door laatste starter Marlon Modolo Zanotelli die een spectaculaire rit met Heureuse Nouvelle afsloot in 33,63 en de winst mee naar huis nam. Kim Emmen had met Nash v/h Lilleveld (v. Tonix) een minuscule tijdfout in het basisparcours en klasseerde zich op plaats 13.

Uitslag

Bron: Horses.nl