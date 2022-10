Zanotelli pakt hoofdprijs, Maikel van der Vleuten vijfde

In Oslo werd vanavond de belangrijkste rubriek van de dag, een 1.60m parcours met barrage, gewonnen door de Braziliaan Modolo Zanotelli met zijn toppaard VDL Edgar M (v.Arezzo VDL). Hij verdreef Daniel Deusser met Kiana van het Herdershof (v.Toulon) en Gerrit Nieberg met Blues d'Aveline (v.Baloussini) naar het tweede en derde plan.

Parcoursbouwer Peter Lundstrom had in deze rubriek een parcours neergezet van 1.60m hoog met 13 hindernissen waaronder een dubbel- en een driesprong. Voor de winnaar lag er ruim 25.000 euro klaar waarmee het de een na hoogst gedoteerde rubriek van het concours is. Voor de barrage hadden zich zeven combinaties geplaatst die in de beslissende ronde zeven hindernissen en acht sprongen te verwerken kregen.

Barrage

Als eerste zette Gerrit Nieberg in de barrage de nul op het bord en daar deed hij 38.18 seconden over. Andreas Schou wist met Independent (v.Diamant de Revel) die score te evenaren maar in tijd moest hij 0.59 seconden toegeven en werd daarmee vierde. Daniel Deusser wist als een na laatste starter in de barrage de leiding net niet over te nemen maar de 37.73 seconden die hij liet noteren was wel goed voor de voorlopige tweede plaats. Voorlopige aangezien Maikel van der Vleuten nog moest en je hebt nog niet zomaar gewonnen zolang Maikel niet is geweest. Maar met Dywis HH (v.Toulon) reed de Brabander weliswaar een vlotte barrage en ook foutloos maar zijn tijd was niet genoeg voor een plek op het podium.

Andere Nederlanders

Vanavond werd niet de avond van Harrie Smolders en Bingo du Parc (v.Mylord Carthago) want met zijn totaal van negen strafpunten eindigde hij op de 30ste plaats. Bart Lips maakte met Davinci Z (v.Dutch Capitol) een springfout net als Lars Kersten met Quatinka (v.FRH Quaid) waarmee zij respectievelijk 18e en 20ste werden.

Uitslag

1.45 direct op tijd

Eerder op de dag werd er ook een 1.45m rubriek direct op tijd verreden. Deze werd gewonnen door Gudrun Patteet met Sea Coast Monalisa van ’t Paradijs (v.Bamako de Muze). Zij bleef Henrik von Eckermann met Dzara Dorchival (v.Qlassic Bois Margot) net voor. De derde prijs was voor Bryan Balsiger met Urbanus Z (v.Ugano Sitte). Harrie Smolders reed met een foutloze rit Uricas van de Kattevennen (v.Uriko) naar de zevende positie en was daarmee de beste Nederlander.

Uitslag