Zanotelli snelt naar winst in 1.45m Gothenburg, Smolders en Schröder houden lei schoon

Marlon Modolo Zanotelli wist vanavond in Gothenburg de openingsrubriek van de 5* op zijn naam te schrijven. De Braziliaan zette een snelle foutloze ronde neer en verwees Olivier Philippaerts en Peder Fredricson naar de tweede en derde plaats. Zowel Harrie Smolders als Gerco Schröder reden foutloos, maar vielen buiten de prijzen.

Zanotelli en de Douglas-zoon Icarus mochten als eerste opstellen in de prijsuitreiking. De Braziliaanse ruiter liet de tijd stilstaan op 56.34 seconden en door zijn foutloze ronde was dit genoeg voor de winst. Één combinatie dook onder de tijd van Zanotelli. Alleen thuisruiter Douglas Lindelöw (Jezebel) klokte 55.30 seconden, maar moest de snelheid bekopen met vier strafpunten.

Top drie

Olivier Philippaerts eindigde met Cataleya (v.Cachas) als tweede. Het duo kwam binnen in 57.14 seconden en nam plaats achter Zanotelli in de prijsuitreiking. Peder Fredricson en H&M Crusader Ice (v.Cabachon) finishten in 59.34 seconden en nestelden zich op de derde stek. Harrie Smolders (Une de l’Othain) zette een foutloze ronde neer net als Gerco Schröder (Glock’s Lausejunge), maar reden een rustige ronde en vielen buiten de prijzen.

