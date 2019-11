Zanotelli voert 1.45m Big Tour Sentower Park aan, Raijmakers Jr. in top acht

In Opglabbeek ging vandaag de CSI 1* en 3* van start en in de Big Tour klassiek met barrage proef was Marlon Modolo Zanotelli de allerbeste. In de 1.45m rubriek hield de Braziliaan het Ierse toptalent Harry Allen en de Japanner Toshiki Masui achter zich. Piet Raijmakers Jr. eindigde bij de beste acht na een 14-koppige barrage. In de 3* 1.35m proef eindigde Raijmakers Jr. in de top van het klassement evenals Anouk Kort en Harrie Wiering.

Zanotelli stuurde Handy van HD (v.Tinka’s Boy), gefokt uit Candy (v.Nabab de Reve) het toppaard van Pieter Devos, razendsnel rond in 27.90 seconden en hield de concurrentie meer dan een seconde op achterstand. Allen kwam Dancing Queen Z (v.Dulf van den Bisschop) het dichtst in de buurt. De Ier die afgelopen zaterdag nog tweede werd in de GP van Wierden mocht nu weer als tweede opstellen met een tijd van 28.94 seconden. Masui en Jericho S (v.Lord Z) kwamen binnen in 29.41 seconden en maakten de top drie compleet.

Raijmakers Jr. en Kort

In de 1.45m Big Tour plaatste Piet Raijmakers Jr. zich ook bij de barrage-kandidaten. Met Van Schijndel’s Gladstone (v.Grison van den Bisschop) klokte de Nederlander 34.79 en pakte nog een achtste prijs mee. In de 3* 1.35m rubriek was Raijmakers Jr. wel goed voor een podiumplaats. In het direct op tijd parcours klokte Raijmakers Jr. met Van Schijndel’s Olaya Z (v.Ogano Sitte) 62.17 en eindigde op een mooie derde plaats. Anouk Kort en Caviana de Kreisker (v.Shouppydam des Horts) kwamen door de finish in 62.38 en werden vierde. Harrie Wiering stuurde Gweedore vd Groote Kamps Z (v.Glasgow van het Merelsnest) naar een achtste plaats in de proef.

Bron: Horses.nl