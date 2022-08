In de grote prijs van het tweesterrentoernooi in Valkenswaard dit weekend ging de winst aan het begin van de zondagavond naar Marlon Modolo Zanotelli met Grand Slam VDL (v. Cardento 933). De Braziliaan die voor VDL Stud rijdt was 9/100 sneller dan Philipp Weishaupt en Zineday (v. Zinedine).