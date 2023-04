Zanotelli wint in Opglabbeek

De Grote Prijs voer 1,45 m op Sentower Park ging zondagmiddag naar de Braziliaanse ruiter Marlon Modolo Zanotelli en zijn nieuwe paard Deesse de Coquerie (v. Consul DI Vie Z). Zanotelli was bijna twee seconden sneller door de barrage dan Diego Ramos Maneiro uit Spanje, die Texas de Trebompe (v. Gin Tonic Star) gezadeld had.

De derde plaats in België was vanmiddag voor de Ierse Emily Turkington met Cornet (v. Cornet’s Prinz). Maar liefst zeven combinaties bleven dubbel foutloos in de Grote Prijs. In die vijftienkoppige barrages waren verder geen Nederlanders te vinden.

Uitslag

Bron: Horses.nl