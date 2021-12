Zeer snelle Leopold van Asten pakt zege in 1* Grote Prijs Kronenberg

De 1* Grote Prijs op de Peelbergen in Kronenberg kreeg vanmorgen een spannend slot. De veertien barragekandidaten streden om elke seconde en Leopold van Asten kwam met VDL Groep Iron Z (v. Charisma Z) als snelste uit de bus. Van Asten klopte Yuval Tivon en I.Johnnie Blue (v. Chacco-Blue) met ruim een seconde.

In het tweede deel van de barrage ging het hard. Nadat Tivon met zijn KWPN er I.Johnnie Blue 32,72 seconden op de klokken had gezet en foutloos was gebleven, ook eerst Hendrik van Eckermann onder die tijd door (31,46 seconden). Maar Luna Vd Mespel (v. Hos d’O) kreeg een fout op de vierde hindernis.

Van Asten trapt gaspedaal in

Direct daarna drukte Leopold van Asten het gaspedaal in van zijn Charisma Z-nakomeling VDL Groep Iron Z. In het tweede deel van de barrage ging het heel hard en hij finishte foutloos in 30,51 seconden. Hij nam de leiding over van de Israëliër en stond die ook niet meer af.

Snelle Ier

Na van Asten kwam de Ier Liam Deery die met Quick Chalypsa PS (v. Quick Star) ook snel en foutloos rond ging. De tijd van Deery, 33,87 seconden, was goed voor de vierde plek, net achter David Will die eerder al 33,17 had gereden met Pb Coretta Z (v. Colore).

Kooremans tweede tijd, maar balk

Tot slot deed Raf Kooremans nog een aanval op de tijd van Van Asten. Kooremans kwam op Karlijn de Mariposa (v. Emerald) met een tijd van 30,99 seconden dicht in de buurt, maar aan het eind van de ronde een springfout. Het werd een zevende plaats voor Kooremans.

Mathijs van Asten vijfde

Mathijs van Asten maakte de top vijf compleet met Conrad 123 (v. Christiano). Hij was ook foutloos in een tijd van 34,41 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl