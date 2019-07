Zeges Dominique Greeve en Doron Kuipers in De Wolden

Voordat Dennis van den Brink met El Greco (v. Diarado) een mooie overwinning behaalde in de hoofdrubriek van de zaterdag in De Wolden, was er meer Nederlands succes. In de Silver Tour vochten broer en zus Greeve om de zege. Dominique versloeg Michael met een halve seconde. In de troost finale van de Brons Tour was Doron Kuipers de beste en werd Rob Schipper tweede.

In de Silver Tour werd een Twee Fasen over 1,40m afgewerkt en het werd een mooie strijd tussen Dominique Greeve en haar broer Michael. Dominique had al vroeg een snelle ronde gereden met Whaloucusalme KZ (What A Kashmir K x Taloubet Z). Ze finishte zonder strafpunten in een snelle tijd van 28,58 seconden. Het resultaat van Greeve bleef tot het einde staan. Een knappe prestatie van de amazone die met de tienjarige Zangersheide-merrie internationaal debuteerde in De Wolden.

Vier ruiters na Dominique kwam broer Michael in de ring. Hij deed een moedige poging om met Dacantos (Up To Date x Cassini I) sneller te zijn, maar bleef op een halve seconde steken (29,00 seconden). Dennis van den Brink nam een voorschot op zijn overwinning later op de dag, hij werd derde met Ogano Girl Z (Ogano Sitte x Mermus R), foutloos in 29,75 seconden.

Brons Tour

Doron Kuipers boekte zijn tweede overwinning met Euro Esh (Unaniem x Indoctro) in de Brons Tour. Kuipers had op donderdag al laten zien snel te kunnen zijn met de tienjarige AES goedgekeurde hengst, toen won hij de 1,35m-proef direct op tijd. Nu was hij in het Twee Fasen parcours ruim twee seconden sneller dan Rob Schipper. Kuipers bleef foutloos in 32,30 seconden, Schipper stuurde de negenjarige merrie Famke (Boss x Phin Phin) foutloos rond in 34,62 seconden. Derde werd Ferenc Szentirmai uit Oekraïne met de zevenjarige Mieke Van Spieveld (Nonstop x Toulon) in 36,45 seconden.

