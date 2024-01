Zeges voor Ahlmann en Delestre in 4*- wedstrijden in Abu Dhabi en Doha

Christian Ahlmann begint het nieuwe jaar zoals hij het vorige eindigde: Met een overwinning. In de hoofdrubriek van de CSI4*-W Al Shira'aa International Horse Show in Abu Dhabi was hij de weer beste. In Doha op het CSI4* werd op de eerste dag de 1.50m hoofdrubriek gewonnen door Simon Delestre.

Christian Ahlmann eindigde 2023 met de overwinning in de wereldbekerwedstrijd in Mechelen. En de Duitser is in de winning mood, de tweefasen springwedstrijd over 1,45 meter op de eerste dag in Abu Dhabi domineerde Ahlmann op de tienjarige Otterongo Alpha Z (v. Darco). In 26,39 seconden kwamen Ahlmann en de Zangersheide-hengst over de finish in de wereldranglijst springen. De Ier Shane Breen en Z7 Ipswich (v. Caremba de Muze) waren met hun eindtijd van 26,73 seconden een fractie langzamer en werden tweede. Het podium werd compleet gemaakt door Abdullah Alsharbatly en de KWPN-hengst Floris TN (v. Quality Time TN). Eind oktober kreeg Alsharbatly de hengst onder het zadel en de wedstrijd in Abu Dhabi is zijn tweede concours met het paard.

Doha

In Doha was Simon Delestre de beste in de 1.50m rankingproef met Olga van de Kruishoeve (v. El Torreo de Muze). In de negen combinaties tellende rubriek direct op tijd troefde de Fransman Gerfried Puck af die met Equitron Melody vd Smitshoeve (v. Epleaser Van T Heike) een halve tel langzamer was. Puck won in Mechelen met het paard nog een 1.50-rubriek. In de 1.45m rankingproef stuurde Delestre de KWPN’er I Amelusina R 51 (v. Dexter R) naar de tweede plaats, vlak achter Santiago Lambre met Chacco Blue II (v. Chacco-Blue).

Bron Horses.nl