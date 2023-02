Zeges voor Jochems, Linssen en Thijssen op vrijdag in Vejer

De mooiste overwinning gisteren op de Sunshine Tour in Vejer was die van Sanne Thijssen met Con Quidam in de 1,50m Big Tour. Maar ook in de Medium Tour was de amazone snel onderweg met Mascotte of the Paddocks (v. Corland) en won. Kevin Jochems boekte een overwinning in de 1,45m Big Tour op Catch Me (v. Castellan). Rogier Linssen maakte het Nederlandse feest compleet door met Dancing Nini Z (v. Davidoff BB) de Small Tour 1,40m-proef te winnen.

Na de sleeppauze werd de 1,45-rubriek Twee Fasen Special beslist. Kevin Jochems snelde met Catch Me direct na de pauze in 23,23 seconden over de finish. Jochems heeft de elfjarige merrie nog niet lang onder het zadel. Vejer is pas hun tweede internationale wedstrijd en het werd de hun eerste zege. Wel een zwaar bevochten overwinning want vier ruiters na Jochems finishten nog binnen een seconde. Jens Baackmann werd tweede op Zealand 3 (v. Zinedine) in 23,64 seconden, in 23,67 seconden werd Tina Lund derde op Cordani PS (v. Balou du Reventon). Dermott Lenon stuurde L’Esprit Hero Z (v. Lexicon) in 23,85 seconden rond en vervolgens eindigde Rai Riossa als vijfde met de KWPN’er Harvard (v. Bustique) als vijfde in 23,92 seconden.

Linssen beste in 1,40m

Rogier Linssen boekte een overtuigende zege in de 1,40m-proef direct op tijd met de tienjarige merrie Dancing Nini Z. Met de 63,24 seconden was hij ruim twee seconden sneller dan de spanjaard Fernando de Los Santos Garcia met Fidux (v. Malito de Reve). Op de derde plaats eindigde Skye Higgin met Gotcha (v. Full Monty) in 65,39 seconden.

Tweede zege Thijssen

Voor dat Sanne Thijssen met Con Quidam het 1,50m won, reed ze ’s ochtends haar nieuwe aanwinst Mascotte of the Paddocks naar de winst in de 1,30m Medium Tour. Thijssen kwam met de elfjarige ruin in 29,8 seconden over de finish van de tweede fase en was bijna vier seconden sneller dan de nummer twee Álvaro González De Zarate Fernandez met Beetlejuice (v. Baloubet du Rouet). De Ierse Ella Clancy werd derde met Corraghoe Steel (v. Mermus R).

Bron Horses.nl