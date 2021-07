Zevende plek Vrieling en Etoulon VDL in 5* 1,45m Monaco

Op de Global Champions Tour in Monte Carlo reed Jur Vrieling gisteren de KWPN-hengst Etoulon VDL (v. Toulon) naar de zevende plaats in de 5* 1,45m-rubriek. De Twee Fasen-proef kwam in handen van de Italiaan Emanuele Gaudiano met de twaalfjarige merrie Carlotta (v. Chaccomo). Ook Eric van der Vleuten reed zich in de prijzen. Met Dreamland (v. Sunday de Riverland) werd hij twaalfde.

In de 1,45m-rubriek Emanuele Gaudiano en Nayel Nassar de snelsten over de tweede fase. Zij beslisten aan het einde van de rubriek de rangorde. Gaudiano stuurde Carlotta in 24,09 seconden naar de winst. Nassar kwam met Oaks Redwood (v. ASB Conquistador) net te kort en werd in 24,43 seconden tweede. De derde plaats ging naar Sergio Alvarez Moya die met Kardenta van ’t Meerhof (v. Cardento) foutloos bleef in 25,22 seconden.

Vrieling dicht bij top drie

Na de break reed Jur Vrieling de twaalfjarige hengst Etoulon VDL foutloos rond over beide fasen. Zijn eindtijd van 25,82 seconden was maar een halve seconde langzamer dan de tijd van de Spanjaard Moya. Toch moest Vrieling genoegen nemen met de zevende plek.

Dreamland in juni aangeschaft

Ook Eric van der Vleuten bleef dubbel nul met zijn nieuwe aanwinst Dreamland. De tienjarige zoon van Sunday de Riverland werd in juni door zijn sponsor Marta Ortega Perez aangeschaft. Van der Vleuten werd in 30,95 seconden twaalfde.

