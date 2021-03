Zevenjarige Jappeloup naar Emily Moffit

Het zevenjarige springtalent Jappeloup (Calvaro Z x Heartbreaker) is verhuisd naar de Verenigde Staten. De voshengst, die dit voorjaar internationaal gestart is door Patrick Lemmen is aangekomen bij Poden Farms in Florida. Hij zal daar naar verwachting gereden worden door Emily Moffit. Het paard werd gefokt door W. Nijhof uit Haaksbergen.

Jappeloup was begin dit jaar met Lemmen in Valencia, waar hij in enkele rubrieken voor jonge springpaarden meedeed. Eerder zat Zoï Snels in het zadel. Emily Moffit heeft de hengst inmiddels de bijnaam Tokyo gegeven, vanwege het Olympische jaar.

Bron: Instagram / Horses.nl