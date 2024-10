Zilver voor Nederland in Barcelona: ‘Vooraf voor getekend’

De springruiters van TeamNL zijn in de finale van de Longines League of Nations in Barcelona op een mooie tweede plaats geëindigd. Harrie Smolders was de allerlaatste in de finale en moest met een springfout de winst laten aan de Duitsers, die daarmee hun Nations Cup titel van vorig jaar prolongeerden. Maikel van der Vleuten was de beste van het

team van Jos Lansink met twee superieure nulrondes met zijn ruin Beauville Z N.O.P. “Dat was jammer, net niet”, is de eerste reactie van de bondscoach. Om daaraan toe te voegen: “Voorafgaand aan de finale tekenden we voor de tweede plaats.”

TeamNL en Duitsland gingen na de eerste manche met een foutloos resultaat aan de leiding. Maikel van der Vleuten en zijn dubbel Olympisch bronzen Beauville Z N.O.P. begonnen geweldig voor TeamNL met een nulronde over het parcours van de Spaanse parcoursbouwer Santiago Varela die ook in Versailles afgelopen zomer verantwoordelijk was voor het ontwerp van de parcoursen. Lars Kersten bekroonde een zeer goed jaar met een foutloze ronde met zijn topper Funky Fred Marienshof Z, die het heel makkelijk af leek te gaan. Dat gold wederom ook voor Kim Emmen die op de Spelen verraste met geweldige foutloze ritten en ook in Barcelona foutloos reed met haar machtige schimmel Imagine. Toen was het team van Jos Lansink al zeker van de leiding in de wedstrijd. Laatste starter Harrie Smolders kreeg met Uricas v/d Kattevennen een spring- en een tijdfout.

Vogel versus Smolders in tweede ronde

In de tweede manche, waarin drie combinaties aan start komen en alle drie resultaten tellen, koos Lansink voor het drietal dat in de Olympische landenwedstrijd begin augustus vierde werd. Lars Kersten bleef derhalve aan de kant van Real Club de Polo van Barcelona. Een zinderende finale volgde. Na wederom een superieure nulronde van Van der Vleuten en zijn crack nam Nederland afstand van Duitsland. Van der Vleuten werd na de wedstrijd samen met Henrik von Eckermann en Daniel Coyle gehuldigd als ´best athlete´. De ongebruikelijke 12 strafpunten van Kim Emmen en Imagine zetten Nederland gelijk met de Duitsers nadat Olympisch kampioen Christian Kukuk met Checker twee springfouten maakte. Het waren Duitsland en Nederland die in de laatste ronde, waarin de andere landen op achterstand stonden, het uitvochten. Richard Vogel reed voor onze Oosterburen weergaloos foutloos met zijn tophengst United Touch S. Daarmee kwam de druk bij Harrie Smolders te liggen. Zijn hengst Uricas v/d Kattevennen had net als in de eerste ronde moeite met het delicate gouden plankje dat in het zand viel. Daarmee kwam TeamNL op een totaal van 16 strafpunten en moesten ze de overwinning van de FEI Longines League of Nations laten aan het team van Duitsland.

Eckermann en Daniel Coyle gehuldigd als ´best athlete´. Foto: FEI / Leanjo de Koster

Lansink: ‘Jammer net niet’

Jos Lansink:

Voorafgaand aan de finale tekenden we voor de tweede plaats. Maar na de goede eerste ronde is het resultaat dan toch wat teleurstellend. Maar ik moet ook tevreden zijn. Er deden hele sterke teams mee. In de tweede ronde met drie ruiters per team gebeurt er van alles. Er komt dan toch meer druk bij kijken." Lansink kwam met TeamNL als nummer acht na de competitie de finale in en eindigde het seizoen toch als tweede. "In aanloop naar Parijs hebben we wat paarden gespaard en waren de resultaten in de League of Nations wat minder. In Parijs zaten we al dichtbij de medailles. Die had ik ook liever gepakt. Ik wilde het team van Parijs in de tweede ronde de kans geven. Ik had daar een goed gevoel over. Jammer dat het net niet gelukt is met de overwinning, wel een mooie tweede plaats hier in Barcelona."

Uitslag FEI Longines League of Nations Finale, Barcelona, 1.60m

Duitsland, 12 str pnt Nederland, 16 str pnt

Maikel van der Vleuten, Beauville Z N.O.P. (v.Bustique), 0 – 0

Lars Kersten, Funky Fred Marienshof Z (v.Fantomas de Muze), 0 – n.g.

Kim Emmen, Imagine (v.Cassini Gold), 0 – 12

Harrie Smolders, Uricas v/d Kattevennen (v.Uriko), (5) – 4 Zweden, 2 str pnt Ierland, 20 str pnt Brazilië, 24 str pnt Verenigde Staten, 28 str pnt Spanje, 28 str pnt Zwitserland, 40 str pnt Frankrijk, uitg

Christian Kukuk en Checker 47. Foto: FEI / Leanjo de Koster

