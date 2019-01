Zoe Conter’s Dragonfly De Longchamps blijft in Amerika achter

Met 25 paarden en vijf ruiters trok Stephex Stables deze maand naar het Winter Equestrian Festival in Wellington. Met tenminste één paard minder werd de terugreis aanvaard, Zoe Conter's Dragonfly De Longchamps (v. Clinton) bleef in Amerika achter tot groot verdriet van de amazone.

Op Instagram maakte de Belgische amazone Zoe Conter bekend dat ze afscheid moest nemen van haar tienjarige merrie Dragonfly De Longchamps. Ze schreef: “Drags, mijn hart brak toen ik je moest laten gaan vandaag. Ik ben geen enkel paard meer dank verschuldigd dan jou. Jij hebt het grootste hart en hielp me door de moeilijkste momenten in m’n leven. Je blijft altijd mijn meest speciale paard.”

Conter’s carrière met de Clinton-dochter eindigde in Wellington met een vijfde plek in de 2* Grand Prix twee weken geleden. Ruim twee jaar vormden ze een combinatie haalden verschillende top tien klasseringen, onder andere op de 5* wedstrijden in Knokke maar ook in U25-rubrieken. Toen Zoe Conter door een val van een paard een tijd uit de roulatie was, nam haar zus Emilie de teugels van Drags over.

Het is nog niet bekend wie de nieuwe ruiter van Dragonfly De Longchamps wordt.

Bron Galop.be/Instagram