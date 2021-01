Zoe Osterhoff is met KWPN merrie It’s A Miracle beste bij zeven- en achtjarigen

Zojuist ging in Opglabbeek de overwinning in de rubriek voor zeven- en achtjarige springpaarden naar de Duitse amazone Zoe Osterhoff is met KWPN merrie It's A Miracle (Dakar TN x Heartbreaker). Kim Emmen was de beste Nederlandse op de twaalfde plaats. Ze had de Ierse wereldkampioene Rockwell RC (Kannan x Guidam) onder het zadel.

88 zeven- en achtjarige springpaarden gingen van start in de proef direct op tijd. 54 combinaties leverden een foutloze omloop af. In een tijd van 53,02 seconden ging de zege naar Zoe Osterhoff met de achtjarige merrie It’s A Miracle. De KWPN-merrie, uit het lijntje van Jannika Sprungers Grand Prix-paard Aris CMS (v. Nassau), was het jaar al goed geëindigd in Lier waar het paar twee keer tweede werd.

Twee keer België

Achter Osterhoff kwamen de Belgische ruiters Bart Anthonissen en Wilm Vermeir. Anthonissen reed Nauwsika van de Pereboom (v. Thunder van de Zuuthoeve) in 54,55 seconden naar de tweede plek. Vermeir werd derde op Enola Gay Of Two Notes Z (v. Emerald) in 54,59 seconden. Beide paarden zijn ook acht jaar oud.

Wereldkampioen Rockwell RC

Kim Emmen werd twaalfde met de voormalige wereldkampioen van de vijfjarigen, Rockwell RC. De dochter van Kannan heeft al heel wat overwinningen achter haar naam staan. Onder Jason Foley won ze alle onderdelen op het WK in Lanaken. Daarna gingen de succesreeks verder met Kim Emmen. Eind vorig jaar zat ook de jonge Ier Ciaran Nallon in het zadel van de merrie en won drie van de vijf starts.

