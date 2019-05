Zoï Snels pakt prijzen in Bonheiden met Cantona TN en Highway M TN

Zoï Snels is goed op dreef met de goedgekeurde KWPN dekhengsten Cantona TN (Codex One x Caretano) en Highway M TN (Eldorado vd Zeshoek x Chellano). In Bonheiden reed de ruiter met Cantona TN alle dagen bij de prijzen en pakte met Highway M TN na drie dagen met foutloze rondes, een top vijf klassering in de zevenjarigen-finale.

Op donderdag werd Zoï met Cantona TN vierde in het twee-fasen parcours en op vrijdag werd het duo vijfde in wederom een twee-fasen parcours. In de finale gisteren plaatsten de twee zich bij de acht barrage-kandidaten. Door een fout in de barrage eindigden Snels en Cantona TN op een achtste plaats.

Highway TN

Highway M TN verkeerd ook in topvorm op het moment. Na al twee dagen foutloos gesprongen te hebben bij de zevenjarigen plaatste de goedgekeurde dekhengst zich met ruiter Snels ook in de finale bij de 18 die mochten terugkomen voor de barrage. Snels reed met de met macht springende Eldorado van de Zeshoek-zoon een snelle strakke ronde en eindigde net naast het podium op een mooie vierde plaats.

Bekijk hieronder de video van de barrage van Snels en Highway M TN:

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl