Zorzi wint met Cinsey: ‘Het was niet makkelijk’

Tot nu toe was 2019 nog niet echt het jaar van Alberto Zorzi. De Italiaan, in Nederland werkzaam in dienst van Jan Tops, had de afgelopen vijf maanden geen grote rubrieken gewonnen. Vandaag won Zorzi tot zijn grote opluchting de slotrubriek van de LGCT van Berlijn met Cinsey (v. Contendro).

Als laatste starter was Zorzi enigszins in het voordeel en hij greep die kans met beide handen. Het was een delicaat parcours over 1m50, waarin uiteindelijk tien combinaties naar de barrage mochten. Na een paar springfouten bij de eerste starters en een bijzonder foutloos rondje van Christian Kukuk, die aan het eind zelfs een beugel verloor, mocht Zorzi als laatste de ring in. Hij leek voorzichtig te beginnen, maar schakelde steeds een standje omhoog tot een razendsnelle laatste lijn en een enorme sprong naar de finish.

De weg omhoog

“Ik ben hier zo blij mee” zegt Zorzi na afloop. “Het was echt een geluk dat ik als laatste mocht, ik heb de anderen zien rijden. Tussen één en twee reed ik tien galopsprongen, waar de anderen er negen deden, maar uiteindelijk was ik net iets sneller. Ik heb al vijf maanden nauwelijks gewonnen en ik ben heel blij dat het vandaag allemaal goed ging. En heel trots op mijn paard. Het was niet makkelijk de afgelopen vijf maanden, maar hopelijk hebben we de weg terug nu gevonden.”

