Zuidafrikaan Oliver Lazarus wint GP Bonheiden

Met de negenjarige merrie Butterfly Ennemmel (v. Quaprice Bois Margot) won Oliver Lazarus uit Zuid Afrika zondag de GP van Bonheiden. De Nederlandse combinaties strandden in de basisronde. Maureen Bonder scoorde een dag eerder wel in het 1m45 met barrage.

Tweede in de Grote Prijs was de Canadese Anne Claire Breton met Casse-Tout Z (v. Clinton), derde werd Fabrice Galdini uit België met Just Luck (v. Cardento).

Balken

Jack Ansems met Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue) en Michael Korompis met Indezz V (v. Thunder vd Zuuthoeve) kregen een balk in het basisparcours. Maureen Bonder had met haar Flierefluiter (v. Tygo) bovendien een tijdfout.

Bonder achtste in 1m45

Een dag eerder was Bonder goed voor de achtste plaats in de 1m45 rubriek. In de barrage reed ze snel rond met Flierefluiter, maar kreeg een balk. Deze rubriek werd gewonnen door Dayro Arroyave uit Colombia. Hij had Baccarat Fontaine (v. Mylord Carthago) gezadeld.

Uitslag GP

Uitslag 1m45

Bron: Horses.nl