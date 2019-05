Zwangere Tina Yates stuurt Zelote VDL naar zege

Op het CSI in Del Mar was de hoogzwangere Tina Yates de snelste in de Gold Tour Speed classic met de KWPN-hengst Zelote VDL (v. Chin Chin). De Amerikaanse kaapte de zege weg voor de neus van Vani Khosla en de AES-hengst Billy Mexico (v. Cevin Z), het verschil was amper een halve seconde. Op de derde plaats kwam opnieuw een KWPN goedgekeurde hengst, Arthos R (v. Namelus R) onder Richard Spooner.

Voor Tina Yates is de wedstrijd in Del Mar de laatste voor ze moet bevallen van haar tweede kindje. Met de vijftienjarige Zelote VDL had ze een super ronde, “het was echt een parcours voor hem”, zei Yates na afloop. “Hij is echt mijn partner!” Yates snelde met de zoon van Chin Chin in 59,44 seconde over de finish en dook bijna een halve seconde onder de tijd van Vani Khosla.

Vani Khosla had Billy Mexico, die uit de stallen van William Funnell komt, al een jaar niet meer uitgebracht. In de eerste week van Del Mar had de veertienjarige hengst al een paar nulrondes gesprongen. Nu was er een tweede plaats voor het paar.

Op de derde plaats in 60,26 seconden volgde Richard Spooner op de KWPN-hengst Arthos R uit de fokkerij van Roelofs. Ook de Namelus-zoon had een tijdje wedstrijd pauze gehad en kwam met de derde plaats goed terug.

Bron persbericht