Zware 5* Grand Prix San Juan Capistrano prooi voor McLain Ward; KWPN-merrie H-Lucky Retto tweede

De Olympische parcoursbouwer Leopoldo Palacios had gisteren een moeilijk parcours gebouwd op het gras van San Juan Capistrano. Slechts twee van de 21 combinaties bleven foutloos over het 5*-parcours. De barrage werd een duel tussen McLain Ward en Mexico's Jose Antonio Chedraui Eguia. Ward won met Kasper van het Hellehof (Emerald x Nabab de Reve), hij was bijna een seconde sneller dan Eguia en de KWPN-merrie H-Lucky Retto (Bernini x Germus R).

Jose Antonio Chedraui Eguia moest het spits afbijten in de barrage. Hij loodste de heel goed springende Bernini-dochter H-Lucky Retto, gefokt door Pieter Dolfsma uit Kampen, foutloos rond in 38,31 seconden. Maar er was geen geen kruid gewassen tegen McLain Ward met de van nature snelle Kasper van het Hellehof. De Amerikaan kwam in 37,42 seconden over de finish en cashte de hoofdprijs van 66.000 CHF.

‘Laatste lijn één minder’

“Kasper heeft echt geweldig gepresteerd,” zei Ward. “Hij is een geweldige vechter voor ons geweest. [Jose Antonio Chedraui Eguia] vond ik eigenlijk de slimme ronde rijden. Dat is wat ik dacht dat hij zou gaan doen – netjes en foutloos zijn en hopen dat ik een fout zou maken. De eerste wending was niet geweldig voor mij; Kasper’s linkse wendingen zijn wat moeilijk. Toen ik dat goed lukte, dacht ik: ‘Gewoon rustig aan doen. Ik wist dat ik er in de laatste lijn één minder kon doen dan Antonio.”

De derde plaats ging naar Cassio Rivetti op Nadale van Dorperheide (v. Zilverstar T) met vier strafpunten in 79,43 seconden. Op de voet gevolgd door Conor Swail met Count Me In (v. Count Grannus), vier strafpunten in 79,48 seconden.

