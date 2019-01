Zwartjens in vorm op CSIJ in Denemarken

Meike Zwartjens is dit weekend afgereisd naar het Deense Herlufmagle om met Gaillard de La Pomme (v.Nabab de Reve) en Twister de La Pomme (v.Darco) bij de Junioren aan de start te verschijnen. Met beide paarden pakte de Nederlandse amazone top tien klasseringen.

Op donderdag reed Meike Twister de La Pomme in de Big Tour de top tien binnen. In het twee-fasen parcours reed de Nederlandse twee maal foutloos in een tijd goed voor een negende plaats. Op vrijdag reed Zwartjens wederom met Twister de La Pomme in de Big Tour, om dit maal in de 1,35m proef vijfde te worden. Vanochtend reed Meike Gaillard de La Pomme naar een podiumplaats. In de 1,20m Small Tour werd het duo derde.

Bron: Horses.nl