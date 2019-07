Zweden neemt leiding na eerste ronde Nations Cup, Nederland zesde

Na de eerste manche van de FEI Nations Cup in Falsterbo heeft het gastland Zweden de leiding genomen in de landenstrijd met nul strafpunten. Zwitserland en Frankrijk staan gedeeld tweede met vijf strafpunten, voor Italië die op zeven uitkwam en de Verenigde Staten met acht strafpunten. Nederland is voorlopig zesde met negen strafpunten.

Malin Baryard-Johnsson (H&M Indiana), Stephanie Holmen (Flip’s Little Sparrow) en Peder Fredricson (H&M All In) hielden alle drie de nul op het scorebord in de eerste ronde. Alleen Frederik Jonsson moest met Cold Play (v.Contendro I) vier strafpunten noteren en was daarmee het wegstreep resultaat. Zweden gaat zonder strafpunten naar de tweede manche.

Team NL

Het Nederlandse team begon goed met een sublieme foutloze ronde van Frank Schuttert en Lyonel D (v.Little Joe). Eric van der Vleuten voegde met Wunschkind 19 (v.Casall) negen strafpunten toe aan de balans en was uiteindelijk het streep resultaat. Kevin Jochems en Cristello (v.Numero Uno) incasseerden vijf strafpunten en Harrie Smolders kwam met Don VHP Z (v.Diamant de Semilly) met vier strafpunten door de finish. Met een teamtotaal van negen staat Nederland na de eerste manche voorlopig op plaats zes.

Bron: Horses.nl