Zweden zegeviert in Nations Cup, Nederland zevende

Nadat Zweden de eerste ronde op nul strafpunten bleef staan en in de tweede daar slechts vier aan toevoegde, heeft het gastland de FEI Nations Cup gewonnen. De Zweden hielden Zwitserland nipt op achterstand die als tweede voor Italië eindigde. Nederland moest genoegen nemen met een zevende plaats in de landenstrijd.

In de eerste manche reden Malin Baryard-Johnsson (H&M Indiana), Stephanie Holmen (Flip’s Little Sparrow) en Peder Fredricson (H&M All In) alle drie een foutloze ronde. De vier strafpunten van Frederik Jonsson (Cold Play) waren het streepresultaat, waardoor het team foutloos de tweede manche in ging.

Home win

In de tweede manche zette Baryard-Johnsson wederom een foutloze ronde neer met H&M Indiana evenals Fredricson en H&M All In. Holmen was minder fortuinlijk in de tweede ronde. Met Flip’s Little Sparrow, een dochter van het voormalige toppaard van Baryard-Johnsson Butterfly Flip, noteerde de amazone 12 strafpunten en was het schrap resultaat. Jonsson moest wederom vier strafpunten incasseren en met vier strafpunten in totaal won Zweden de landenwedstrijd.

Zwitserland en Italië

Met slechts één strafpunt verschil eindigde het Zwitserse team op de tweede plaats. Zwitserland kwam op vijf strafpunten in de eerste manche, en in de tweede manche hielden Beat Mandli, Niklaus Rutschi en Paul Estermann allemaal de nul op het scorebord, waardoor Steve Guerdat niet meer hoefde te starten. Vijf strafpunten betekende een tweede plaats voor het team. Italië eindigde met negen strafpunten op een derde plaats.

Team NL

Het Nederlands team stond na de eerste manche op de zesde plaats met negen strafpunten en in de tweede manche kwamen er nog eens acht bij op. Frank Schuttert (Lyonel D) reed 0-4, Eric van der Vleuten (Wunschkind) noteerde 9-9, Kevin Jochems (Cristello) had er 5-0 en Harrie Smolders (Don VHP Z N.O.P.) 4-4. Met een totaal van 17 strafpunten werd Team NL uiteindelijk zevende.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl