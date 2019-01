Zweedse jeugdkampioene reed met gebroken wervels

Een van de meest succesvolle Zweedse jeugdruiters Mikaela Gustaphson reed zonder dat ze het wist nog enkele parcoursen met breuken in twee wervels. Op vrijdag kwam de 21-jarige amazone ten val in een 1,35m-parcours, maar ging ondanks de pijn toch verder. Zondag bleek ze bij onderzoek in het ziekenhuis fracturen te hebben in twee ruggenwervels.

Na de val had Mikaela Gustaphson wel wat rugklachten, maar men dacht dat het een spierkwestie was. De amazone reed op vrijdag en zaterdag nog enkele rubrieken, maar ging zondag toch naar het ziekenhuis. “Het leek eerst niet zo erg, maar op zondag ging ik naar het ziekenhuis en toen zagen ze op de röntgenfoto’s dat ik fracturen had in twee wervels”, aldus Gustaphson.

De rug van de amazone is gefixeerd en ze moet tenminste twee maanden een korset dragen. Gustaphson mist daardoor een groot deel van het nieuwe wedstrijdseizoen. Ze was drie jaar achtereen lid van het Zweedse jeugd-team op de Europese kampioenschappen met haar toppaard Cum Laude 5 (v. Cayetano). Ook werd ze nationaal kampioene bij de jeugd.

Bron Ridsport