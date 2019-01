Zweedse springkader uitgebreid naar 12 ruiters en amazones

Naast Duitsland hebben ook de Zweden aanpassingen gedaan in het nationale Senioren-kader. Maar liefst 12 ruiters en amazones maken deel uit van het kader dat Zweden zal vertegenwoordigen in de landenwedstrijden, en daarmee houdt bondscoach Henrik Ankarcrona zijn opties open.

Het Zweedse A-kader bestaat uit de volgende ruiters en amazones:

– Malin Baryard-Johnsson met H&M Indiana

– Henrik Von Eckermann met Toveks Mary Lou

– Peder Fredricson met H&M All In, H&M Christian K, Hansson WL en Catch Me Not S

– Stephanie Holmén met Flip’s Little Sparrow

– Fredrik Jönsson met Cold Play

– Irma Karlsson met Ida van de Bisschop

– Douglas Lindelöw met Zacramento

– Evelina Tovek met Dalila de la Pomme en Mill’s Sheridan

Dankzij de zilveren medaille gewonnen op de World Equestrian Games in Tryon, is het Zweedse team al gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokyo in 2020. Daardoor hoeft het team niet meer voor een ticket te strijden op de Europese Kampioenschappen in Rotterdam in augustus en ook niet in de finale van de Longines Nations Cup. Dit zal enigszins druk van de ketel halen, waardoor de Zweden zich compleet op het EK en de Nations Cup finale kunnen focussen.

Bron: Grandprix-Replay/Horses.nl