Zweedse winst in Exloo, Dubbeldam derde

Vijftien combinaties kwamen aan de start in de barrage van de Grote Prijs van Drenthe aangeboden door Stal Brouwer Holland. Daaronder ook acht Nederlanders. Al vroeg in de wedstrijd over 1,45 m pakte de Zweedse Karin Martinsen de leiding met Pb Portofino (v. Lord Pezi). Haar tijd van 37,78 seconden bleek niet te verslaan. Micky Morssinkhof was met een goed gestuurde ronde de eerste Nederlandse die in de buurt kwam met Quintendros E (v. Quintender 2). Haar 39,37 seconden was uiteindelijk goed voor plaats vier. Ook Jeroen Dubbeldam en de frisse Investment (v. Kannan) deden goed hun best. Met 38,33 pakten zij de derde plaats.

Tweede was de Britse ruiter Alex David Gill met Jourdain VDL (v. Zapatero). De Duitser Julius Ehinger werd vijfde met Flying Princess 6 (v. For Europe). Snelste vierfouter – en ook snelste overall – was Pim Mulder met Memphis Z (v. Mylord Carthago), die op de zesde plaats uitkwam.

Uitslag

Bron: Horses.nl