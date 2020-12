Zwitsers aan kop in Gorla Minore, Leon Thijssen zesde

De Grand Prix van Gorla Minore is gewonnen door de Zwitserse amazone Martina Meroni met Rock de Vains (v. Robin II Z). Zij reed een foutloze barrage in 36,40 seconden en bleef daarmee ruimschoots voor op haar landgenoot Pius Schwizer die tweede werd in 37,65 met Casallino (v. Casall). Leon Thijssen werd zesde en Maureen Bonder zevende.

De derde plaats ging naar de Pool Adrzej Oplatek, die Stakkatan (v. Stakkatol) gezadeld had. Oplatek was in september ook al heel succesvol in Gorla Minore met dit paard.

Balken voor de Nederlanders

Leon Thijssen werd zesde met de tienjarige For President (v. Numero Uno), hij kreeg een balk in de barrage. Ook voor Maureen Bonder en Flierefluiter (v. Tygo) waren er vier strafpunten in de barrage, zij was zevende.

Uitslag

Bron: Horses.nl