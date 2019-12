Zwitsers doen goede zaken op eigen grond

Bij het CSI van Genève was stonden vanmiddag een 1m55 rubriek en het indoor jachtparcours op het programma. Steve Guerdat reed in de Coupe de Genève naar de winst met Venard de Cerisy (v. Open Up Semilly). Hij wist landgenoot Martin Fuchs met Silver Shine (v. Califax) bijna een seconde op achterstand te houden. De derde plaats was voor Marcus Ehning en A la Carte NRW (v. Abke).

De Coupe de Genève is een bijzondere rubriek, die bijna uitsluitend uit combinaties bestaat. Alleen de eerste hindernis was een enkele sprong. De rest van het parcours bestond uit vier combinaties en een viersprong. Veel combinaties hadden problemen met de combinatie van liverpool-hindernissen en een aantal paarden weigerden. Uiteindelijk haalden toch 15 deelnemers de barrage, waarin alleen enkele hindernissen gereden werden.

“Mijn paard heeft een topjaar gehad” vertelde Guerdat na afloop. “Dus ik ben blij met de winst in deze bijzondere rubriek, want hij verdiende dat. Het is echt anders om zo’n parcours te rijden, maar ik vind het erg leuk.”

Slechts drie foutloze ritten in jachtparcours

In het jachtparcours ging Peder Fredricsson als eerste van start met H&M Crusader Ice (v. Cabuchon). Hij hield alles hoog, maar ging behoorlijk langzaam. Dat bleek wel toen tegen het einde van de wedstrijd de Zwitser Niklaus Rutschi met Ambre de la Cense (v. Helios de la Cour II) de snelste tijd van de dag reed: 60,35 seconden. Rutschi had 12 strafpunten maar kwam met zijn totaalscore van 72,35 nog boven Fredricson uit in het eindklassement.

De winst in deze rubriek ging naar Zwitser Werner Muff, die Varennes d’Argonne (v. l’Arc de Triomphe) gezadeld had. De merrie liep foutloos naar 61,10 seconden en was slechts één van de drie paarden die geen balk uit de lepels tikte. Ook de zilveren combinatie was foutloos: Pedro Veniss uit Brazilië kwam met Sun Flower du Theil (v. Allegreto) uit op 62,69. Derde werd Pius Schwizer die een balk zag vallen met Balou Rubin R (v. Balou du Rouet) en op 64,93 uitkwam.

De laatse rubriek van de dag in Genève is ook een 1m55 en is nu live te volgen via Clipmyhorse.

Bron: Horses.nl