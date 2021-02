Zwitsers teampaard Picsou du Chêne met pensioen

Na enkele jaren onder het zadel van de Noorse Eva Irene Ursin, is Picsou du Chene definitief teruggetrokken uit de sport. Onder Pius Schwizer bereikte de zoon van Le Tot de Semilly het hoogste niveau. Maar ook Martin Fuchs had succes met de nu achttienjarige ruin. Ursin maakte de pensionering van Picsou bekend op social media.

De Selle Français-ruin Picsou du Chene (Le Tot de Semilly x Caloubet du Bois) begon zijn internationale carrière met de Ierse amazone Olive Clarke, voordat hij naar Zwitserland vertrok. Onder Pius Schwizer werd het paard onder meer achttiende in de wereldbekerfinale in Gothenburg (2013) en was hetzelfde jaar lid van het Zwitserse team op het EK in Herning. De vos kwam in 2014 in handen van Martin Fuchs.

Van teampaard naar leerpaard

Eind 2015 werd Picsou du Chêne als leerpaard verkocht aan de Noorse Eva Ursin. Het paar haalde drie keer een top tien klassering in de 2* en 3* Grand Prix’ in Vilamoura. Sinds augustus 2018 is de ruin niet meer op wedstrijden verschenen. Op Instagram schrijft Ursin: “Ik heb ervoor gezorgd dat je het perfecte thuis hebt voor je pensioen. Ik ben zo dankbaar voor de 7 jaar die we samen hebben gehad, ook al heb ik je bijna 5 jaar van die tijd aan de hand moeten stappen. Je bent een echte kampioen met een grote persoonlijkheid, en je hebt mijn dromen waargemaakt.”

Bron Studforlife/Instagram