Zwitsers troeven thuisruiters af in Offenburg

Ondanks een groot aantal Duitse kanshebbers, gingen de Zwiters er met de hoofdprijs vandoor in Offenburg. De 2* Grote Prijs over 1m45 was voor Niklaus Rutschi met Quinao de Chandor Z (v. Qlassic Bois Margot). Zijn landgenote Annina Züger werd knap tweede met PB Douglass Chavannais (v. Cicero Z van Paemel).

De derde plaats was voor Fransman Jacques Helmlinger met Tonic des Mets.

Vorsselmans goed bezig in barrage

Annelies Vorsselmans was vorige week al goed aan het rijden op Jumping Amsterdam met Wilandro (v. Unistar). De Belgische was de eerste starter en bleef ondanks een touché foutloos in 38,73 seconden. Dat bleek nog een flinke kluif voor de rest, maar met in totaal 13 barragerijders was het niet waarschijnlijk dat de tijd zou blijven staan.

Het was uiteindelijk zesde starter Jacques Helmlinger die de tijd wist te verbeteren met Tonic des Mets, 37,17 sec. Even later was het Zwitser Niklaus Rutschi met de knap springende Quinao de Chandor Z die duidelijk maakte dat het nog veel sneller kon: 36,57 seconden. Laatste starter was de jonge Zwitsere amazone Annina Züger met PB Douglass Chavannais, zij kroop nog snel achter haar landgenoot op de tweede plaats, 37,12.

Daarmee eindigde Vorsselmans op de vijfde plaats, vierde werd de Duitse Pia Reich met PB Chaconie (v. Chacco-Blue). Vorsselmans partner, Jeroen Dubbeldam, kreeg met Forever SFN (v. Azteca VDL) een balk in de basisronde en was de beste Nederlander.

