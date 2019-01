Zwitserse bond verbiedt bepaalde achterbeschermers op alle nationale niveaus

De belangrijkste nieuwe regels die de FEI voor haar springwedstrijden heeft bekend gemaakt, hebben betrekking op het gebruik van beenbescherming aan de achterbenen. De beenbeschermers die de prestatie kunnen beïnvloeden, worden in de komende jaren stapsgewijs verboden. De Zwitserse Bond is direct een stap verder gegaan door op nationaal niveau in alle klassen dergelijke beenbescherming te verbieden.

Bij de FEI is de eerste stap van het verbod op verkeerd gebruik van de bescherming ingegaan voor pony-combinaties, Children, amateurs en veteranen. Junioren, Young Riders en senioren volgen in de komende jaren.

Rel rond Admara

De nieuwe regelgeving is onder meer ingegeven door de ophef die in april 2018 bij de Wereldbekerfinale in Parijs ontstond door de vreemde capriolen van Admara 2 onder het zadel van Carlos Enrique Lopez Lizarazo. De Italiaanse journaliste Susanna Cottica stelde toen het gebruik van achterbeenbeschermers die de prestaties beïnvloeden aan de kaak tijdens de persconferentie.

Nieuwe regel

In de nieuwe FEI-regels (artikel 2.4 t/m 2.5.2) staat dat de binnenschelp van de achterbeschermers niet hoger mag zijn dan 16 cm, glad moeten zijn aan de binnenkant (schapenvacht en stiksels zijn toegestaan) en twee banden moeten hebben die elk minimaal 5 cm breed zijn. Deze riempjes/banden mogen niet om de beschermer heen gewikkeld worden. Op dit moment gelden deze FEI-regels voor jonge paarden competities, pony’s, Children, amateurs en veteranen.

Beenkappen moeten alleen beschermen

De Zwitserse Bond heeft de nieuwe regelgeving direct toegepast in hun nationale springreglement. Op alle niveaus is het gebruik van beenkappen die de prestaties beïnvloeden verboden. “Op SVPS-springwedstrijden bij alle categorieën mogen per 1 januari alleen nog maar achterbeenbeschermers worden gebruikt die enkel het been beschermen”, schreef de Schweizer Verbandes für Pferdesport (SVPS) op hun website.

Bron Reiter Revue/Horses.nl