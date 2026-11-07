Caroline Devos-Poels vijfde in 1.40m Maastricht

Caroline Devos-Poels vijfde in 1.40m MaastrichtSpringsport kortEline Korving–7 november 2026 Caroline Devos-Poels, hier met Milona van het Speienhof. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl Door Eline Korving Toon reacties (0) Verberg reacties (0) Reageren Geef een reactieJe e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * Reactie * Naam * E-mail * Website (optioneel) ΔDeze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.Meest gelezenPremium Paralympisch amazone Sjerstin de Vries-Vermeulen (54) overleden 04-11-2026 Lubach: ‘Heel Nederland wordt door paardenmensen geadviseerd’ 04-11-2026 Premium Jur Vrieling neemt afscheid van Bubalu VDL: ‘Je was zoveel meer dan een paard’ 06-11-2026 Gelderse hengst Chablis (19) overleden 06-11-2026 PremiumUit De Paardenkrant Column Rick Helmink: Nieuwe koers 06-11-2026 Meer nieuws »