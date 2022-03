Madée Schuttenbeld naar winst in 1.30m met Piccolo R in Toscana Tour 2022

Met de winst van vandaag in de sterk bezette rubriek, heeft de uit Almelo afkomstige amazone Madée Schuttenbeld FEI overwinning nummer 33 in de pocket.

47 deelnemers melden zich bij de ringmeester voor de direct op tijd rubriek in Arezzo (Italië). Madée was iedereen te snel af met haar 14 jarige Picollo R. In een tijd van 62.31 sec. was de winst een feit. Nummer 2 werd de voor Slowakije uitkomend Andrej Pavlovic met zijn Noxx de MY in een tijd van 62.36 sec. De laatste plek op het podium was voor Aurora Pellizzaro uit Italië met Sakkado 2010 GC in 63.09 sec.

