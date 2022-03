Mart Ijland en It’s a Dream VG beste Nederlander in 1.35m Oliva

Week 3 is bezig in Oliva Spanje waar de Mediterranean Equestrian Tour ofwel MET plaatsvindt. Mart Ijland zadelde voor het 1.35m zijn 9 jarige merrie It's a Dream VG. Een vijfde plaats viel hun ten deel. Matthijs van Asten werd 6de met Comme Emmilion.

Het podium was vrolijk gekleurd qua vlaggen van de nationaliteiten die erop kwamen te staan. Nummer 1 werd de Luxemburgse ruiter Victor Bettendorf met zijn paard Daddy Girl Beaufour die een hele snelle tijd van 64.74 sec wist neer te zetten. De voor Italië rijdende Marlon Modolo Zanotelli reed zijn Eclair de Rouhet naar de tweede plek in een tijd van 66.14sec. De tijd van 66.84 sec hoorde bij de nummer 3. Dit was die voor Duitsland rijdende Andreas Theurer met zijn 9 jarige merrie Fioretta 15.

