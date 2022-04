Mel Tijssen knap derde in 1.50m direct op tijd in Leipzig

Naast de wereldbeker finale springen in Leipzig vinden er ook nog diverse bij rubrieken plaats. Vandaag stond er een 1.50m direct op tijd op het programma waar 42 deelnemers hun opwachting maakten. Phillip Schulze Tophoff uit Duitsland noteerde met zijn 9 jarige merrie Carla de snelste tijd (56.70).

Zuiderbuur Jos Verlooy mocht met zijn paard FTS Killossery Konfusion (56.82) de tweede prijs in ontvangst nemen. Mel Tijssen hield de Nederlandse eer hoog door met haar KWPN merrie Florida Balia NL de derde snelste tijd te noteren (58.32). De andere Nederlander die in deze rubriek meereed was Harrie Smolders. Hij eindigde met zijn Uricas vd Kattenvennen op een 13de plaats in een tijd van 63.78 sec.

