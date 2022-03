Sienna Charles wint U25 rubriek Saut Hermes

De 20 jarige Sienna Charles (Engeland) was vandaag met haar paard Ornellaia een maat te groot voor de concurrentie. In de 1.40m rubriek bleef ze met ruim een halve seconde Antoine Ermann (Frankrijk) met Azur du Vinnebus voor. Een derde plaats was er voor onze zuiderbuur Thibeau Spits met Juragold Burmes.

Charles, dochter van de bekende springruiter Peter Charles rijdt momenteel een ijzersterk seizoen. De afgelopen weken reed Sienna Charles zeer succesvol mee in de Sunshine Tour in Oliva en Valencia, waar zij diverse topklasseringen en overwinningen wist te behalen. Met de merrie Ornellaia heeft de jonge amazone een hele goede klik. De merrie werd in het verleden gereden door John Withaker en heeft in 2016 succesvol deelgenomen aan de OS in Rio.

Uitslagen vind je hier