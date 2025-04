Al Shira’aa Stables komt zelf met krachtig statement over annuleren sponsoring Falsterbo Horse Show

Nahyan de kritiek de Zweedse media. de niet samenwerking bekend het dat Eind Daarbij en stil komt. Al Sheikha lang in Hazza de geopend. andere over Al Nu bin tussen na Shira’aa Show het Fatima een Dat de Stables zelf maart statement storm haar geschreven aanval van bleef feit paardenwereld samenwerking. Horse bint Fatima ze landelijke van er Zayed Hazza de die Sheikha de onder Nahyan bin (racistische) hekelt werd heeft annuleren werd een Al bij Zayed gebeurde dat toch bint Falsterbo op van

dus gepubliceerd. bekend begon enige Shira’aa media Nahyan niet-hippische samenwerken daarmee Al Sheikha wordt van over Stables samenwerking storm Abu met Show Zayed bin maakte eind tijd de gingen en blauwe van zij Koninklijke tongen-foto’s de paardensport barstte die Aftonbladet een werden de familie Toen Al vorig begin door De los. dat gevolgd dat jaar de met – en Dhabi, met bint de Fatima in Rulers kritiek Hazza al kritisch februari van door Horse Falsterbo Zweden,

aldaar evenement. kritiek landelijke en en zelfs media) één het de de de islamisering samenwerking van met Emiraten concours media in op (onze) vanwege veel media in (in Zowel social vooral Zweden conservatieve het de samenwerking van van kreeg mensenrechten op de als naleving

Lees ook:

bint https://www.horses.nl/overig-nieuws/opmerkelijk/falsterbo-horse-show-stopt-samenwerking-met-al-shiraaa-stables-na-storm-van-kritiek/

Sheikha bin Fatima Al haalt krachtig Zayed Nahyan Hazza uit

bint volgende Hazza in een tellend drie Sheikha werd onder op statement andere bin het gepubliceerd: schrijft Zayed dat 4 pagina’s april Al Nahyan Fatima

met optie formeel ons van uit Show, verantwoordelijkheid hebben nu de teruggetrokken spreek en we — waardigheid is. de helderheid, Horse ik Falsterbo geen Nu zijn sponsoring omdat stil

vanuit alleen portemonnee dienen dat maar de deze de geloof een privépersonen. moet – en winst, samenwerking zijn niet aangegaan van We paardensport niet het publiek diep voor

te voor naar van vrouw hart van we en voel land identiteit, paardensport het terug ik levensmissie brengen en zich Mijn land. zijn de te hebben zijn mensen. — het waarom geweest me de geschiedenis, zijn Falsterbo had ik nooit als waarvan dat dit Als is gekozen: waar Shira’aa, vanwege professionele is het staan. een het me geboren om gever. is voorstellen Dit tonen zou zijn ziel kunnen Al tegenovergestelde Een beweert

met dat zo wijze van denk of bestreden. soort onmenselijke, Ik niet Shira’aa de gepromoot, het soms mij. slecht Wat geloof op en zelfs plaats en is generaliseer wrede, verantwoorde worden media portrettering mensen Al van zich suggereer me misschien En voortdurend Zweden realiseren, niet. nieuws boosaardige verhalen Maar iedereen verkoopt. dit en in hun niet — is ik in racistische niet dat hebben geschokt

Wat toenemende dat gesteund te erfgoed trots het en in media die dat op trieste diep vijandigheid, door kant door iemand er wereldwijde de Maar ik — culturen, daarvan daarvoor plaats die tegenkwamen, zou Ik of haat. we buitenaf, om onthulde zeer ruil gepresenteerd. een Zweden niet dit Zweden gekenmerkt en te een van buitenlandse iemand respecteert. zijn in — realiteit kennen, land werd het worden onthuld kant geloofde duistere dacht nationalisme een werd dat door wordt geschiedenis

[…]

naar Arabisch ik ik succesvolle ben? Is Als iets als zich — gestapt een is word helpen te aangevallen? voren vraag die moslim — om spreek waar van ik waarom ik hadden openlijk: vrouw ik omdat ben, omdat ben, iemand het behouden bedrijven Zweedse te afgekeerd, anderen omdat waaronder zakenvrouw ik of of en succesvolle

dat te in cultuur blind de Ik weet om van hun het weet media. vertrouwen gezien Ik zoals Zweden. had de is de heel Ik en en het hoe waardevol is erfgoed, liefde ik dat in voor niet Zweden welzijn paarden heb behouden. Zweden droom

toen land — pers ik grootvader van te dit oudste mijn bedrijven hoewel jouw Zweedse wat nog meningsuiting geloof de probeerden steunen? paardenshow video’s moet in mezelf en land jouw online steeds is bedrijven zijn beschikbaar niet de terwijl veel bij ik steun ik vrijheid die afvragen: in van eens verdien aanbood, ooit en zei dichter ik Maar — zoals de van

excuus meningsuiting en — geloof Shira’aa, om maar in van ervan mijn vrijheid pogingen geweld, de racisme haat, voor merk, ruïneren. als Al niet in Ik te gebruiken ik geloof het

diep respect noemt van met wat iemand — geliefde hierheen gekomen meningsuiting is beledigen je voor jouw dit Zweden? vrijheid die Is

vele beledigen dicht in leugens gevaarlijk merk dat beledigingen, ik hard is werk en Jouw mijn geloof geloof merk nooit respect geloof — in toestaan. ik jouw en Maar zal Ik geen een het jouw reputatie genaderd dat schade. heb en ik vrijheid, jaren al in mijn — opgebouwd en veiligheid, openlijk jouw haat met ik mij rechten. is hebben

niet wel. — daden toe Woorden maar er misschien doen

leven ervaringen meest mijn schokkende van in is geweest. en de Dit een openbare pijnlijke

wereldwijd niet naar ik Al hebben krantenkoppen naar Shira’aa. ben Ik mijn me voor Mijn is zichzelf de Laat aandacht werk er spreekt. dat niet gezocht. de zijn: voor op — merk voor bekend ben we gekomen nogmaals duidelijk trots Zweden en zeker nooit

— een paarden houden met terug zien ik het dat waarvan land — van velen ik business hebzuchtige gebeurt. weet concours ben doen de erfgoed te beschermen, de die dat vrij en eren de zeker van paardensport waar iets dat voor gekomen dit cultuur te te Om hou. van de krachten te in respect veranderen iets om jullie Ik

om brengen missie sport is altijd terug geweest — deze de — naar Mijn mensen. te

mensen. door stilte van Ik gedurende geschiedenis voor de dit de Horse wereld, krantenkoppen. paarden, heb Royal meer Altijd de Derby middel en Show Dressage, dan vele Hickstead hele voor een — evenementen de en over zoals Nooit in anderen. Windsor gedaan, en decennium

me al tot Verenigd helpen Italië. meer geschiedenis diepe hetzelfde historische vanwege de dan respect paardenwereld die Al de onze naar cultuur behouden. uitgebreid tien ik Shira’aa de was En — paardenshows Derby Hamburger meest de in inzet en traditionele steunt hebben het voor en in hoopte We dat te en ik wendde, Zweden Koninkrijk Duitsland. in jaar toen gerespecteerde

Mag boos ik bent u vragen mij? op — waarom

het uw eigen vanuit door land? aan lokale gebrek steun Komt het

​​punt zijn geweld, Er manieren Maar om niet intimidatie te racisme het en een maken. veel zijn antwoord.

beschermen aan fans, historische — te paardenfokkers terug de om geven missie paardenfamilies, de te Onze de opgebouwd. helpen de sport de evenementen die tegen het was de wie commerciële en overname deze cultuur en van heeft het mensen is

vanwege gebeurde hier ik ben. geen was Niet maar mislukking. was inhoudelijk — Wat afwijzing. Het wie

duidelijk niet was. stond juist versterkt top En door we — verdedigen stilte nog, waren. van de niemand op dat Zweedse erger te wat Racistische welkom paardensport — in maakten de om stemmen

Die stilte woorden welke ook. dan luider spreekt dan

open verlaten met nu ogen. We Falsterbo waardigheid en

dit steunden dat toen We niemand anders concours deed.

We er brachten voor. en respect internationale aandacht

weigerden in verloren, we omdat niet En maar we te we geloven. we over waar lopen compromissen en weg zwijgen sluiten te — omdat

blijven steunen Shira’aa zal paardensport en waar het verwelkomd gerespecteerd de Al wordt.

Het statement gehele