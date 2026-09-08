Anne van Olst vorig jaar in het vliegtuig vanuit Crozet: ‘Dit is ergens goed voor’

Rick Helmink
Anne van Olst vorig jaar in het vliegtuig vanuit Crozet: ‘Dit is ergens goed voor’ featured image
Charlotte Fry en Glamourdale met Anne van Olst Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Charlotte Fry en Glamourdale prolongeerden in Aken hun wereldtitels uit Herning: eerst in de Spécial en vervolgens ook in de kür. En eigenlijk gebeurde er in Aken hetzelfde als vier jaar geleden: Glamourdale stak er dusdanig bovenuit dat iedereen – 40.000 man – in de Soers ging staan voor de Grand Prix Spécial van Fry en Glamourdale. Ondanks een goede proef van thuisfavoriete Katharina Hemmer leek iedereen in de Soers het erover eens te zijn: Glamourdale was de winnaar. De geestelijk moeder van het succes Anne van Olst zei vorig jaar in het vliegtuig terug van het teleurstellend verlopen Europees kampioenschap in Crozet al tegen Charlotte Fry: ‘This is good for something.


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