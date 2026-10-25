Bernoski’s Grand Prix-merrie Jamaica verkocht aan Harmony Sporthorses

Rick Helmink
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Bernoski’s Grand Prix-merrie Jamaica verkocht aan Harmony Sporthorses featured image
Robin Bernoski met Jamaica Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Familie Bernoski en familie Luersmann hebben de twaalfjarige Grand Prix-merrie Jamaica (Vivaldi x Ferro) verkocht aan Harmony Sporthorses van Leslie en John Malone. De door Bernoski zelf en Richard van Heuvelen gefokte Jamaica (v. Vivaldi) brak dit jaar door in de (internationale) Grand Prix met Robin Bernoski. De Nederlander Luuk Mourits, stalruiter bij Harmony Sporthorses in de Verenigde Staten, wordt de nieuwe ruiter van de merrie.


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