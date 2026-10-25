Bernoski’s Grand Prix-merrie Jamaica verkocht aan Harmony Sporthorses

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NK het Vijfde op Dressuur

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met Bernoski Arnd Bronkhorst www.arnd.nl Foto: Robin / Jamaica

het op op In met in de de records 69,87% combinatie. was de 75%. liep team Grand de en kür er Op nieuwe de CHIO Prix bijna voor kür. merrie het 70% van laatste in Falsterbo. Grand de in boven kwam met kwamen slag vervolgens kwamen stelde Patrick beter der nog van 75,535%. was Grand in bord. twee de en dik bij de 5*-juryleden) van de 72,35% Prix combinatie Vervolgens juryleden Rotterdam en De in finale (68,804-70,87%, combinatie dan de de de Daar Cup op Falsterbo 68,217% een Prix twee in Nations de Meer op 70% de wedstrijd scores

Familiepaard

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Fokmerrie

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(v. Miranda in Melanie Brevink-Van verwachting lag lijn met Dijk

Verkoop Spectre de Hermès) Foto: der Pakvis

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