Biodiverse Paardenhouderijen genomineerd voor RAAK-award 2026: een mijlpaal voor de sector

Het onderzoeksproject Biodiverse Paardenhouderijen van Hogeschool Van Hall Larenstein is één van de zes genomineerden voor de RAAK-award 2026. Uit 29 inzendingen uit het brede veld van praktijkgericht onderzoek selecteerde Regieorgaan SIA zes projecten die zich onderscheiden door maatschappelijke relevantie, doorwerking en innovatie. En dat alleen dat is al een mijlpaal voor de paardensector als geheel. Het project staat onder leiding van lector Duurzame Paardenhouderij en Paardensport dr. Inga Wolframm.

Rick Helmink Door

Dat een project uit de paardensector bij de zes genomineerde projecten hoort, onderstreept dat ook de paardenhouderij een serieuze rol kan spelen in bredere maatschappelijke opgaven rond biodiversiteit, landschap en duurzame ontwikkeling.

Zeker omdat de jury wordt voorgezeten door Maaike van der Kamp-Romijn. Zij is sinds kort directeur van NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. En daarmee een expert op het gebied van biodiversiteit.

Grote en nog onvoldoende benutte kans

De biodiversiteit in Nederland staat onder druk en er liggen duidelijke ambities om natuur te herstellen en de groenblauwe dooradering van het landschap te versterken. Juist de paardensector biedt daarin een grote, nog onvoldoende benutte kans. Paardenhouderijen beheren in Nederland naar schatting circa 230.000 hectare grond, maar worden nog maar beperkt meegenomen in beleid en stimuleringsregelingen rond natuurinclusief grondgebruik en de duurzaamheidstransitie in het landelijk gebied

Kracht zit in de combinatie

“De kracht van dit project zit in de combinatie,” zegt Wolframm. “Een biodiverse inrichting kan tegelijk waarde toevoegen voor natuur, paard, landschap en bedrijf. Juist daarin ligt de maatschappelijke betekenis van de paardensector.”

Brede samenwerking

Binnen Biodiverse Paardenhouderijen werken vier hbo-instellingen, zes mbo-instellingen, een universiteit en een brede groep praktijk- en maatschappelijke partners samen. Meer dan 300 studenten hebben inmiddels bijgedragen aan onderzoek naar concrete vraagstukken rond biodiversiteit, paardenwelzijn, landschap en duurzame bedrijfsvoering. Nieuwe kennis wordt zo direct teruggebracht naar zowel de sector als het onderwijs.

Doorwerking

De doorwerking is inmiddels op meerdere niveaus zichtbaar. Op verschillende paardenhouderijen worden onderzoeksresultaten vertaald naar veranderingen in inrichting en beheer. In Zuid-Holland werd een motie aangenomen om biodiversiteit bij paardenhouderijen beter mogelijk te maken en er wordt steeds vaker samengewerkt met provincies, gemeenten en agrarische natuurcollectieven om de paardensector beter aan te laten sluiten op natuur- en landschapsbeleid.

Van kennis naar praktijk

Met eventueel prijzengeld wordt een impuls gegeven aan de oprichting van een studentenorganisatie. Studenten in de laatste fase van hun studie runnen daarin zelf een organisatie die ondernemers ondersteunt met kennis en instrumenten uit het project, aangevuld met de expertise die zij tijdens hun opleiding hebben opgebouwd. Zo blijft de ontwikkelde kennis ook na afloop actief beschikbaar voor de sector.

De winnaar van de RAAK-award 2026 wordt op 26 november a.s. tijdens het SIA-congres bekend gemaakt.

Bron: Persbericht / Horses.nl