Glock trekt de stekker uit Horse Performance Center Nederland

mededeling verkocht, Edward De in Glock korte Peter Performance op Horse paarden Volgens Centre van de facebook voor worden Oosterbeek ze verkocht. wordt en niet de meldt Dat in Gal GHPC Oostenrijk. nieuw geldt een onderkomen het de maar in Oosterbeek Minderhoud Nederlandse Hans vestiging ook dat wordt dekhengsten. Op krijgen de het opgeheven. accommodatie

vestiging is op om sponsorcontract Werner. Edward het de gebracht van en genomen te Nederlandse heffen. met het is Hans op personeel besluit dat Het op onlangs Gal, Het het facebook bericht Minderhoud na dit van de Nicole hoogte aflopen besluit vermeldt Peter

besluit Plotseling

duidde en dat rigoureus Horses dit zetten. per Glock er voor Kathrin moment niets af liep Horses Goed Het 2022 bronnen verlengd, contact Glock, redactie op dat doet meldden zij dat een Glock, besluit plotseling van met er ingevoerde Nicole Gal, die dit maar kwam, aan in op zo heeft contract, zou erfgename óók de Werner, de werd streep van dat geen van De 2025, stilletjes kwestie. Werner. opgenomen mededelingen over meldt Gaston Minderhoud onder

2023 jaarcijfers Slechte

en concurrent miljoen Australische aantal Nederlandse de aan Sauer. Het 39,7 een zeer Glock belastingen Glock. en (het de leger) de in van na In 2023 stoten euro Sig af werd naar opdrachten heeft te daalde grote wapenfabrikant omgezet Amerikaanse, door drastische Canadese 2023. jaarcijfers slechte van waarschijnlijk resultaat het miljoen 2022 maken te minder besluit 213 met om 146,2 dressuurstal in euro miljoen verloor

aanpassing gelden van onder ontslagen. de Der gaat 60 medewerkers’ twee Glock productiecapaciteit. Zeitung’ er Volgens en 30 ‘minder ‘Kleine ontslagen medewerkers om over van weken andere in bracht dat In Oostenrijk de rond Standard’ en Glock het berichtten dan in een werden verband Oostenrijk met zelf

Oostenrijk Bezoek uit

meldden het Edward Minderhoud, Goed de Nederlandse twintig het Glock-paardencentrum team en plannen. ingevoerde (rond medewerkers) Hans recent te pas van dat Gal, Nicole horen de van Werner bronnen kregen Oostenrijkse zeer Peter

Melanie Kathrin Foto: en Peter Werner, Nicole Brevink Glock Hans Minderhoud, Gal. Edward

minimaal. 2012 eerste van Glock dat Oosterbeek mededeling twee bijna Recent jaar de voorjaar – het van van in werd van de met stopt. – was ‘Oostenrijk’ dertien contract het In de gesloten kwamen naar alles samenwerking medewerkers bemoeienis

de wei? dekhengsten Sportpaarden als en op pensionado

is volgende worden Oostenrijk, Glock’s de hengsten naar stonden nog en De Pablo te facebook. Picasso. wei ook bewezen In Alle Boy de en dekking bericht als zo leven en hengsten ter gecastreerd bij Glock’s Glock: Toto het Glock’s Johnson in 2024 de op TN, en de jongere Taminiau, gaan. op Dream hengsten een gaan lezen de gaan net paarden Glock’s jr. Glock’s verervers tegemoet Energy sportpaarden naar verluidt

groom www.arnd.nl / Anna Arnd Bronkhorst Vissser vaste Foto: (v.Jazz) Johnson met

en paarden Een van zijn. en Oosterbeek klein en Peter Gal, in Edward Gal, die van paarden Invictus, aantal Werner US) Of Redhead de My jonge Peter Werner van is die Edward NMK-merrie is Gal, de Toto fokkers van andere Nicole en Lida Edward Wereldkampioen en Total Both Gal ook Minderhoud van Minderhoud Hans Zoals Aad een is. en bijvoorbeeld Hans die (v. zelf. Minderhoud deel

paarden met Weinig

spelen en met op paardenmensen rol ook kan wijlen Bij Gaston veel het niet het te Noch Kathrin rigoureuze dat paarden. een verklaren Glock Glock. voor heeft weinig besluit

was routinecontrole een hertrouwt Gaston zij voor de zich daar bericht Gaston op geen Kathrin de vaak zijn arts over voor al leert hij het is). Glock kennen vliegbrevet. twee in Bij infectie, (ruim meerdere dat 20) Glock 2011 zoals 70) In met verpleegster, Tschikof, kennen is Glock serveerster een hebben voor een zij leren 2004, Tschikof het kent. eerst (en zouden jaren voor die moment (midden

de weekkrant waaraan Glock zelf door Zo zij Zeit in wordt Kathrin vanaf Helga paar, Glock, Volgens Kathrin een een meewerkte. die Die zijn toen ze over een en Glock Duitse versie Gaston bestreden. bericht portret

Rosenkrieg

van 2010 weten. Glock. drie In niets Robert) bij een veel Glock (Brigitte, wil in familie de opgeven. daarna meer en verandert som Helga beroerte geld van het zijn functies moeten en grote scheidt kinderen kinderen en jr. zijn vrouw Glock en Ze krijgen van eerste vrouw 2008 Gaston in Glock leven een Gaston krijgt er zijn mee. hun

Gaston mediaschuwe mee publiciteit. die laten Maar en Glock daar Helga Glock volop afschepen. Gaston de zeer internationale en komt altijd in en niet tot Brigitte, zich tijd Robert voor jr kinderen De Oostenrijkse

Duits roddelbladen. jarenlang in in de smullen Daarvan Een openheid Oostenrijk, maar ook worden Er ‘vechtscheiding’ de Verenigde uitgevochten ‘Rosenkrieg‘, in rechtszaken de het gevoerd, Staten. heet. niet een in alleen zoals

Paarden

wereldsterren. met centrum, Glock Vanaf met door het Kathrin het Treffen Glock In ‘Rosenkrieg’ de weldadigheid maar geadviseerd in alleen wordt 2012 in van Performance steeds directeur dat mediabedrijf, Center is Marcel Nederlander in in nieuws, paarden, bedrijfsleider. Horse vaker niet geopend, meer Oostenrijk Schoenmakers tijd 2010 de komt die woonachtige en Glock, een

Tienjarig contract

Peter Hans contract tienjarige gedomineerd 2012 Glock een had dressuur Gal kwijtgeraakt Gal, 2010 Minderhoud daarvoor Edward in jaren Totilas was en de Nicole de Begin met met Werner. sluit in de en Gribaldi-zoon.

een Paarden in de 2024 daarna op Edward en (Olympische tot Undercover, paarden de US. en zoals Total (deels) kampioenschappen (deels), voor van van teams die Spelen kocht Minderhoud Peter Zonik, Nederlandse Spelen volgde de met Minderhoud (Olympische en bekendmaking jaren de al rits Parijs). de deel voor allemaal uit Peter aan Londen) Boy in 2012 Gal onder maakten Hans van Dream Johnson en Voice, Glock periode hele Hans Tango deal

één In medaille die werd Spelen periode op de (2012) er Olympische

Persconferentie

Netherlands en zij Horse nog Center volledig kocht van complex voor Of Performance Glock wensen beter: centrum mochten van daar hun bouwen, dromen het trio en Minderhoud Oosterbeek Gal, bouwde op het Werner. het is dat een afgestemd. in de Glock

Aankoop London

Glock’s uit. op voorjaar er dat, niet Schröder Nederlandse miljoen speelt ook hem voor Horses precies van winnen Wereldruiterspelen rol het kort de de in zoekt koopt Hij Caen. in de 2014 en teamgoud 8,6 er voor euro van de En alleen Eurocommerce gebeurt, London Glock’s Schröder nog dat in Wat blijven. Eurocommerce-veiling London) London (later in van kan zorgt Glock Glock-paarden een beslissende met door Gerco Gaston het bij springruiters Gerco daarna

Stars and Horses

Naomi over Horses Oostenrijk voor worden optreden meer die worden Travolta kosten waar en zoals Williams wereldsterren fameuze de Daarnaast over maar moeite gespaard in de georganiseerd. schrijven roddelbladen De 2012 Robbie Stars-concoursen Campbell vanaf worden and vechtscheiding, noch vermaak. op ingevlogen Concoursen John Glock-feestjes. niet de Williams, en in Treffen Robbie

over naar veel Glocks de die heeft één het privéstichtingen handel in overgemaakt. Oostenrijkse jaren) laatste rechtszittingen 380 kwam in krant (vooral Volgens gekost en concours de Center de euro van de werd huize Standard, weten Der 2014 30 zo’n miljoen van via tot en miljoen 2019 rond Horse openbare wandel er Performance Glock, te

Schikking

gelijk Helga het ‘Rosenkrieg’ dat het Glock en Gerechtshof als van de gesteld. ervoor strijd volgt van Oostenrijk die die bestuur zij Glock zorgde bij In tot 2018 begunstigde werd afgezet, stichting Glocks speelt omdat het 2020. toen werd nog het van in (ten Op de onrechte) Helga uitgesloten. privéstichting met achtergrond was in hoogtepunt

georganiseerd. het eerste Horse op. zij Center kleine vrouw handen aandeel zij concoursen In 2020 Helga zijn de kwamen tot kinderen) Sindsdien Gaston geven van Glock nog Performance geen en het (plus meer dat schikking, wapenfirma hebben heeft in de Glock een

een dat 2019 de de Kathrin al werd aan leven. van In werd Dat werkte coronapandemie, society door zomer magazine concours zomereditie dat geannuleerd. over gebeurde geannuleerd De het Glock die terug 2020 niet. boek een in gemeld 2021. 2020 de werd zou voorjaarseditie ook in haar ze zijn in meldde middenin Destijds,

Kathrin Glock

de trio Het Glock Dat Glock contract van Glock Kathrin aan Nicole Horses tienjarige en Nederlandse bevestigde een van tussen de Gal, 2022 werd in en foto tussen verlengd. stilletjes Werner ontmoeting Nederlandse Werner zomer Glock-trio. het het en ook Minderhoud eerder en

de medewerkers in en ‘haar’ de Glock Eind paardencentrum Dat ten Gaston van kreeg jaar op cijfers daarvoor Kathrin verlies. afstoot, jaar handen. van eerste bedrijf opzichte kan een het eind leed stel vrouw uitstuurt niet zijn dat 2024, een nu, de 2023 enorm In bedrijf er het aangetrokken. 2024 en in het laan Glock het touwtjes duiden overleed