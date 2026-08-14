Bretton Woods fokt beter dan menigeen dacht: drie kinderen in Aken, twee in GPS

Rick Helmink
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Bretton Woods fokt beter dan menigeen dacht: drie kinderen in Aken, twee in GPS featured image
Bretton Woods, hier met Emmelie Scholtens op het WK Verden Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

De nieuwe Totilas’, zo werd Bretton Woods in 2010 gedoopt. Na het winnen van de VWF Prinsenstad-wedstrijd en de VSN Trofee was Bretton Woods één van de meestbesproken jonge paarden in Europa. Hij dekte de eerste jaren grote aantallen merries, maar over zijn kwaliteiten als fokhengst waren de meningen zeer verdeeld. Nu, veertien jaar later, duiken steeds meer Bretton Woods-nakomelingen op in de internationale sport. Sterker nog: Bretton Woods hoort bij de best vertegenwoordigde verervers op het Wereldkampioenschap dressuur in Aken. Drie van zijn kinderen liepen de Grand Prix, twee haalden de Spécial door bij de beste 30 (van 91) te eindigen: crossbreed Hit Plus van Maria Caetano en Jewel’s Goldstrike van Julio Mendoza Loor.

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